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محافظ الفيوم يقدم التعازي لأهالي ضحايا حادث الأردن

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:49 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اتصالًا هاتفيًا بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاطمئنان على إجراءات نقل ضحايا حادث الأردن، والذي راح ضحيته ثلاثة من أبناء مركز طامية بمحافظة الفيوم، وأسفر عن وقوع مصابين، إثر انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية" أثناء ترميمه، بمحافظة "إربد" شمال الأردن.

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، داعيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشيرًا أن السيدة وزيرة الهجرة أكدت خلال الاتصال الهاتفي أن الجثمانين ستصل إلى مصر بعد غد الأربعاء.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال الاتصال الهاتفي أن السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن أوفد القنصل بالسفارة فى عمان، والمستشار العمالي إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما توجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.

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مصر محافظ الفيوم الاردن اخبار

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