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ألمانيا تحقق فائض قياسي بالموازنة العامة
الإثنين 13/يناير/2020 - 07:47 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة المالية الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن فائض الموازنة بلغ 13.5 مليار يورو في عام 2019، وهو الفائض الأعلى منذ إعادة توحيد البلاد في أكتوبر عام 1990.
وبلغ إجمالي الإيرادات 357.1 مليار يورو في العام الماضي، منها 329 مليار يورو عبارة عن عوائد من الضرائب.
وارتفعت قيمة الإنفاق الحكومي في ألمانيا إلى 343.6 مليار يورو في 2019، بزيادة 6.5 مليار يورو.
وبررت الحكومة الألمانية ارتفاع الفائض بهبوط أكثر من التوقعات لمدفوعات فوائد الديون، وصعود تجاوز التقديرات لإيرادات الضرائب.
وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1136 دولار.
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