إسنا القديمة.. بانوراما حضارية تتأهب للعودة إلى الحياة



وبدأ تنفيذ المشروع بتطوير وكالة الجداوي، التي تقع على الناحية الشمالية لمعبد "خنوم"، والتي كانت تعد أكبر مركز تجاري في صعيد مصر بالعصر العثماني وأنشأها حسن بك الجداوي عام 1712، ومكونة من طابقين بهما العديد من الغرف، حيث يعد الطابق الأول للبيع والشراء، أما الثاني فكان لاستضافة التجار، وتجرى بها في الوقت الحالي أعمال ترميم للحفاظ عليها.



ومن المقرر بحسب الجداول الزمنية الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير وكالة الجداوي في نوفمبر من العام الجاري، وبداخلها مركز للسياحة والآثار ليتعرف الزوار من خلاله على تاريخ المدينة والتراث الثقافي لها، ومركزًا لعرض الحرف التقليدية لأهالي المدينة.



أما من الناحية الجنوبية للمعبد يقع هناك شارع القسارية الذي كان يستخدم في العصر العثماني كملتقى تجاري، حيث يتميز بأنه سوق مغطى وكان يستخدم لبيع الأقمشة وما يتعلق وأدوات الخياطة وغيرها، ومازال هذا السوق متواجد حتى الآن، ولكن ليس كما كان سابقًا، حيث أهمل تمامًا.



وتواصل شركة تكوين المنفذة لمشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا، تطوير شارع القسارية، والمقرر الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة الماضية.



أما عن معصرة الزيوت التي تتضمن قاعتين في دور أرضي لهما واجهة شمالية ولها مدخل واحد يفتح على القاعة الأولى وتسمى بالدورة لوجود مدار دائري للإبل والأبقار التي تُشغل المعصرة ويتوسط المعصرة حجر مستدير من الجرانيت يسمى "الوالف"، ومن فوقه يوضع قائم حجرًا آخر من نفس النوع يحركه قائم خشبي متين يسمى العروسة، طرفها العلوي مثبت في قطعة خشبية تسمى القطة مثبتة بدورها في الجيزة وهي فلق نخيل مستعرض ومثبت منتصف ارتفاع جداري القاعة الشرقي والغربي، ويتكئ حجر الجرانيت على "الوالف" عن طريق القوس والكرب الذي يجره الجمل أو الثور".



أما القاعة الثانية، نصل إليها عن طريق فتحة باب على محور الباب الرئيسي للمعصرة وتسمى هذه القاعة بيت الزيت، وفيها يتم استخلاص الزيت، والتي تم الانتهاء من ترميمها.



كما يعمل المشروع على ترميم بعض واجهات المباني حول محيط المعبد والتي يعود تاريخها إلى ما بين العصر العثماني وعصر أبناء محمد علي، حيث تم ترميم واجهات 5 منازل حتى الآن من بينهم.



عانت مدينة إسنا القديمة، التي تعد بانوراما حضارية، على مدار سنوات عديدة من الإهمال الذي حولها إلى أطلال، إلا أنها في الوقت الحالي في طريقها للظهور مجددًا لتطويرها من خلال برنامج إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا.وتقع مدينة إسنا القديمة على مساحة 25 فدان، لتكشف عن البانوراما الحضارية التي بداخلها، حيث تحتوي على معبد شيد في العصر البطلمي، ومئذنة عمرية ترجع إلى العصر الفاطمي، بجوار وكالة الجداوي التي كانت أهم مركز تجاري بصعيد مصر في العصر العثماني، ومعصرة للزيوت، من أهم المعاصر في مصر، وسط مجموعة من المساكن التي بنيت ما بين العصر العثماني وعصر أبناء محمد علي.ولم ترى مدينة إسنا القديمة اهتمامًا من المسئولين على مدار سنوات عديدة، سوى الحديث عن تطويرها مستقبلًا، ورغم وجودها على بعد أمتار من الضفة الغربية من نهر النيل إلا أن طريقها غير صالحة لإستقبال زوار، حيث كان لا يوجد ما يدل على معرفتها سوى يافطة في بداية مدخلها الضيق والتي لا تتعدى مساحته أكثر من 3 مترات، بالإضافة إلى عدم رصفه، مما يجعله مليء بالأتربة ولا يصلح لاستقبال زوار.وفي الثلث الأول من العام الماضي، بدأت وزارة الآثار وسلطات محافظة الأقصر، في مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا"، وذلك من إعادة إحياء سوق القيسارية التراثي ووكالة الجداوي، بالإضافة إلى المعصرة، والذى تنفذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة إسنا لتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة.