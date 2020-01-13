Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأصفر.. سلمى أبو ضيف تشعل "إنستجرام" بأحدث إطلالاتها

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:36 م
Advertisements
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، مجموعة صور في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت سلمي أبو ضيف في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة حيث ارتدت فستان أصفر ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وانتعلت حذاء أزرق فاتح، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمي أبو ضيف، مشاركتها في بطولة مسلسل" حدوتة مرة" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، غادة عبد الرازق، مجدي كامل، هاجر أحمد، أحمد صفوت، محمد أبو داوود، عبير منير، كريم مححوب، سماح السعيد، محمد مهران، مفيد عاشور إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبد الحليم .
بالأصفر.. سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

06:23 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status