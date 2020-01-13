بالأصفر.. سلمى أبو ضيف تشعل "إنستجرام" بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، مجموعة صور في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت سلمي أبو ضيف في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة حيث ارتدت فستان أصفر ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وانتعلت حذاء أزرق فاتح، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمي أبو ضيف، مشاركتها في بطولة مسلسل" حدوتة مرة" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، غادة عبد الرازق، مجدي كامل، هاجر أحمد، أحمد صفوت، محمد أبو داوود، عبير منير، كريم مححوب، سماح السعيد، محمد مهران، مفيد عاشور إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبد الحليم .