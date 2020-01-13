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بالأسود.. هبة مجدي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:31 م
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هبة مجدي
هبة مجدي
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة صور في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت هبة مجدي في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة حيث ارتدت فستان أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط ، وظهرت في شكل لائق وأنيق .


ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، حيث علقت الفنانة رانيا يوسف علي صورتها :" قمر يا حبيبتي الله أكبر ربنا يحفظك" .

مشاركة هبة في رمضان ٢٠١٩

يُشار أن هبة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى"طلقة حظ"، "ولد الغلابة"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

مُشاركة هبة محدي في مسلسل "الأخ الكبير"

والجدير بالذكر أنَّ، هبة تشارك حاليًا في مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات الـ 45 حلقة،والمسلسل بطولة محمد رجب، أشرف زكي، هبة مجدي،محمد عز، عبير صبري، دينا فؤاد، هاجر أحمد ، محمود حجازي،أحمد حلاوة، راندا البحيرى، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.
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