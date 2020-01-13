الأمير فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤولين خارجين





استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان الوزارة، المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل تيد شيبان.





ودار خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونيسف، و حضر الاستقبال السفير معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض إبراهيم بن سعد بن بيشان.





واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.





وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.



