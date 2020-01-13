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القبض على عاطل وبحوزته مواد مخدرة في المنيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
محمود عمر
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تمكنت قوات الأمن في المنيا، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخد.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز العدوة، بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة ومزاولة نشاطه الاجرامي بدائرة المركز.
 
عقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز، تمكنوا من ضبط «محمد. م. ع. ا»، 25 عامًا، عاطل، ومقيم قرية سلاقوس التابعة لمركز العدوة، وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 1950 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواه".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.
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