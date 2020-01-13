سوهاج يخسر ثاني ودياته بمعسكر القاهرة أمام منتخب السويس



خسر فريق نادي سوهاج، بقيادة احمد كشري المدير الفني للفريق، أمام فريق نادي منتخب السويس، بهدف دون رد، في المباراة الودية الثانية، التي خاضها الفريق السوهاجي بمعسكره بالقاهرة استعدادا للدور الثاني، بالمجموعة الأولى، لدوري القسم الثاني.



أحرز هدف السويس، اللاعب محمد عقل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني، الذي شهد الدفع بعدد من اللاعبين الذين لايشاركون بصفة اساسية، من جانب المدير الفني لفريق سوهاج، للوقوف على مستواهم قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.



ويواصل الفريق السوهاجي غدا الثلاثاء، تدريباته بمعسكر القاهرة، قبل أن يعود صباح الأربعاء، استعدادا لانطلاق منافسات الدور الثاني، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.



وكان مجلس إدارة نادي سوهاج، اعلن خوض فريق الكرة بالنادي، معسكر تدريبي بالقاهرة، لمدة أسبوع، استعدادا للدور الثاني من دوري القسم الثاني، بالمجموعة الاولي.



جاء ذلك بناءا على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة احمد كشري، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاتاحة الفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.



وبدأ معسكر فريق نادي سوهاج يوم أول أمس الخميس، والذي يستمر لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية، مع أندية القاهرة، ليعود الفريق قبيل مواجهة فريق المنيا بمستهل الدور الثاني، والمقرر إقامتها 19 يناير الجاري



وكان كشري قد تسلم قيادة، الفريق السوهاجي، خلفا لنبيل محمود رامبو، الذي تقدم بإستقالته، ليبدأ مع فريق سوهاج رحلة البحث عن العوده المنافسة والصعود.



وأنهى فريق سوهاج مباريات الدور الأول، في المركز العاشر برصيد12 نقطة.