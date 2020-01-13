مصطفي خاطر لجمهوره: "مصر أحلى من ماليزيا"

يشارك الفنان مصطفي خاطر جمهوره، صورة جديدة له برفقة الفنان محمد أنور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



وعلق "خاطر" علي الصورة:" الأنور العالمي عملناها في مصر عادي يا فهمي.. مصر أحلي من ماليزيا" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.



فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم الفنانه هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، ومعتصم النهار، وأروي جودة، وباسم سمره، إخراج مهند الدسوقي، تأليف كريم فاروق.



ويذكر أن آخر أعمال مصطفي خاطر، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومريم نور الدين، وهبة مجدي، ومحمد أنور.

