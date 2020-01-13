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صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:42 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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غاب صالح جمعة صانع ألعاب فريق النادي الأهلي عن تدريبات المارد الأحمر الجماعية اليوم.

ولم يظهر صالح جمعة برفقة زملائه بملعب التتش بينما تدرب أحمد الشيخ وحسين السيد ومحمد عبدالمنعم وعمار حمدي بشكل طبيعي.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق العائدين من زيمبابوي راحة من المران اليوم الاثنين، على أن يشاركوا في المران اعتبارا من غد الثلاثاء.

فيما قرر أن يواصل اللاعبون الغائبون عن رحلة الفريق إلى زيمبابوي مرانهم اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة طنطا الأربعاء المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة في الواحدة صباح اليوم الاثنين قادمة من زيمبابوي، بعد أن غادرت العاصمة هراري ظهر أمس الأحد متوجهة إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استغرقت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران امتدت ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين ثم غادرت البعثة أديس أبابا للعودة إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.
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