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الكهرباء تكشف حقيقة إلغاء تحصيل رسوم النظافة على الفواتير

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة إلغاء تحصيل رسوم النظافة على الفواتير.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه سيتم وقف تحصيل رسوم النظافة على الفواتير من أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن قيمة الرسوم كانت تختلف من محافظة لمحافظة أو حسب المناطق.

وتابع: "وزير الكهرباء محمد شاكر حريص أن تكون فواتير الكهرباء فيما يخصها فقط"، لافتًا إلى أن رسوم النظافة كانت موجودة على الفاتورة منذ عامين.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أنه سيتم تحصيل رسوم النظافة من مصادر أخرى، مشيرا إلى أن العديد من النواب طالبوا بفصل رسوم النظافة عن الفاتورة.

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الكلمات المفتاحية

رسوم النظافة النواب الكهرباء الفواتير

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