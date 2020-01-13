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نادي الاتحاد السعودي يضم البرازيلي برونو أوفيني

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف نادي الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي برونو أوفيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه عن ضم اللاعب، حيث وجه اللاعب رسالة للجماهير.

وقال اللاعب البرازيلي: "الجميع يتذكر من يسجل الأهداف، ولكن القليل يتذكر من يصنعها، بالهجوم القوي يمكن الفوز بالعديد من المباريات، ولكن بالدفاع يمكن أن تكون بطلا، معًا سأقاتل لكم وبكم".

ويلعب أوفيني في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وسبق له اللعب في العديد من الأندية العالمية، على غرار توتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي، بالإضافة إلى نادي النصر بين عامي 2016 و2019.

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