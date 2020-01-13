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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لطالبة صدمتها سيارة بمصر الجديدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أرسلت نيابة مصر الجديدة مساء اليوم الإثنين، إلى مستشفى الكهرباء العام، بطريق السويس، تستعلم عن الحالة الصحية لطالبة، أصيبت في حادث تصادم سير، أثناء عبورها الطريق بمنطقة ألماظة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث سير بمصر الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة طالبة، صدمتها سيارة ملاكي، حال عبورها الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل المصابة إلى المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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