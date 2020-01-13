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مستشار بأكاديمية ناصر: المناورة "قادر 2020" رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تدريبات فروع القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية، أفرز تدريب بحجم مناورة "قادر 2020".

وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مناورة قادر 2020 كانت بمشاركة كل القوات المسلحة بالكامل، منوها بأن المناورة كانت دليل عملي على حجم التنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مناورة قادر 2020 من ضمن خطة تدريب القوات المسلحة، لافتا إلى أن المناورة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي هدف مصري داخل أو خارج الحدود.
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