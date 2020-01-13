"الجبير" يلقى محاضرة فى مركز العلاقات الدولية بعاصمة التشيك





اُستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الإثنين، في مركز العلاقات الدولية بعاصمة دولة التشيك (براغ)، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لجمهورية التشيك.





وألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك في حضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.





عادل الجبير

عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير المطرفي الهُذلي، يعرف بإسم عادل الجبير ولد في 1 فبراير 1962 / 26 شعبان 1381هـ، وهو سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 / 10 رجب 1436هـ، حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.



