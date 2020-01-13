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بيومي فؤاد يغازل جمهوره بإطلالة جديدة "شعري ناعم اوي"

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:43 م
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بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان الكوميدي بيومي فؤاد على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر بيومي فؤاد على حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له وعلق مازحاً مع متابعيه "شعري ناعم جدا".

يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث أنه ينتظر عرض فيلم "ديدو" المقرر عرضه فى الفترة المقبلة مع الفنان كريم فهمي.

ويشارك بيومي فؤاد فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، كما أنه يستكمل تصوير مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق"مع حمدي الميرغني،اوس اوس.
بيومي فؤاد يغازل جمهوره بإطلالة جديدة شعري ناعم اوي
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