رمضان عبد المعز: الرجل الصالح يتحمل أذى زوجته





قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن المعاشرة بالمعروف ليس المقصود بها كف الأذى عن الزوجة، ولكنه تحمل الأذى من الزوجة، معقبًا: "لو الزوجة اتنرفزت معلش، طول بالك وفوت".وتابع "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الزواج الصالح التقي عليه أن يراعي زوجته مهما فعلت، لأنها أمانة من الله، لافتًا إلى أن الزوجة الصالحة هي المطيعة التي تسمع كلام زوجها، وتهتم بأطفالها، وتعلم بأن حسن تبعل الزوجة لزوجها يعادل كل أبواب الخير.وأضاف: "الزوجة التي تتقي الله في بيتها تجاهد في سبيل الله، وتفعل كل أبواب الخير".