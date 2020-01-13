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عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية، أن المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، توصل لاتفاق رسمي مع إدارة الفريق للرحيل عن كامب نو.

وذكرت شبكة ESPN، أن فالفيردي يجمع حقائبه للرحيل عن برشلونة بشكل رسمي، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني سيودع اللاعبين ويبلغهم رسميا بغادرة كامب نو.

وكانت إدارة برشلونة قد عقدت اجتماعا اليوم لبحث مصير المدرب الإسباني، واستقرت الإدارة على إنهاء مسيرة فالفيردي مع الفريق الكاتالوني.

يذكر أن برشلونة ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد بعدما خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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