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أخبار البورصة المصرية.. سهم "فوديكو" يتصدر القائمة الحمراء

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:27 م
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أخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم 

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو الأكثر تراجعا اليوم الإثنين، بنسبة هبوط 22.1% وبسعر 0.404 جنيه، ثم  حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة- بنسبة 18.7% وبسعر 0.013 جنيه ، ثم سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.5% وبسعر 5.1 جنيه ، وفي المركز الرابع سهم المهندس للتأمين بنسبة 8.9% وبسعر 9.1 جنيه ، وأخيراً سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 4.8% وبسعر 5.3 جنيهات .


الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

تصدر سهم  الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 18.6% وبسعر 1.036 ثم سهم المتحدة للاسكان والتعمير بنسبة 17.7% وبسعر 3.5 جنيه ، ثم جاء في المركز الثالث سهم لحديثة للمواد العازلة-مودرن بنسبة 9.9% وبسعر 1.7 جنيه ، ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 9.7% وبسعر 5.6 جنيه ، وأخيراً سهم القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 8.1% وبسعر  11.1 جنيه .

أخبار البورصة المصرية اليوم الأثنين

إختتمت  البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات  ، وصعدت قيم التداولات بالبورصة المصرية لتصل  بالقرب من المليار جنيه ، و بمخطط سيولة 47% للشراء . لتتجه المؤسسات المحلية و العربية للشراء الانتقائى مقابل مبيعات من المؤسسات الاجنبية و الأفراد المصريين ، مع تباين اداء القياديات و سيطرة أسهم صفقة بايونيرز على معظم عمليات الشراء التى وصلت بها للارتفاع بالحدود القصوى بعد اعلان قيمها العادلة التى ترتفع بنسب كبيرة عن قيمها السوقية.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 696.1 مليار جنيه، خاسراً 3.5 مليار جنيه مقارنة بإغلاق الأحد الماضي.

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