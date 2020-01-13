حجز دعوى إحالة مقتحمى نادى المحامين بأبو زعبل للاحتياط

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل، للاحتياط لإيداع التقرير.



وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية قام باقتحام نادى المحامين بأبو زعبل وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية، بخصم أسبوع من راتبه.



وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس أجراء رادع بل الإحالة للإحتياط لأنه تسبب في اهانة جناح من جناحي العدالة.