"الداخيلة" تعلن نتائج القبول النهائي للنساء على رتبة جندي بمكافحة المخدرات





كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة "جندي".





وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية: إنه "سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4، وذلك في تمام الساعة 7:00 صباحاً من يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يناير الجاري".





وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة 4 أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك من الساعة 6:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.





ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الموقع الإلكتروني.





وزارة الداخلية السعودية

هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.





ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو، 2017 ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني. ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود.



