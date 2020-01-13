أرخص من بره.. أفضل طريقة لعمل الكريب الحلو بمكونات بسيطه وطريقة سهلة

أرخص من بره.. أفضل طريقة لعمل الكريب الحلو بمكونات بسيطة وطريقة سهلة



أصبحت المطاعم من أفضل المشاريع الاقتصادية التي يمكنها ضمان دخل مربح عامةًً فهي الأكثر أستهلاكًا وتتسابق المطاعم في التنوع في الوجبات ولكن لا يوجد مطعم بالعالم كله يخلو منه وجبة الكريب سواء حلو أو حادق يستغرب البعض أحيانًا عند معرفة أن الكريب يُصنف حلو وحادق ولكن في الأصل إن وجبة الكريب أول ظهور لها كان مُصنف من الحلويات فقط وأول ظهور له في فرنسا ولكن عندما أنتقل إلي العرب والشرق الأوسط تنوع وأصبح من الحلويات والحوادق بسبب ثقافة كل دولة وخبراتها في طهي الطعام.



طريقة عمل الكريب الحلو بمكونات بسيطة

يعد الكريب الحلو من أشهى أنواع الحلويات الشهية ذات المذاق الحلو وتريد بعض الأمهات الحصول على طريقة الكريب الحلو التنوع في أصناف الحلويات فإذا كنت تريد الحصول على طريقة الكريب الحلو للاستمتاع مع العائلة بصنف جديد من الحلويات يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال بعد متابعتك لهذا المقال لن تحتاج إلي شراء الكريب من الخارج ومن المطاعم ويخرج لك بمذاق شهي أفضل من المطاعم.



المكونات

كوب من الدقيق

كوب ونصف من الحليب

2 بيضة كبيرة الحجم

ملعقة من زيت زيتون

ملعقتين كبيرتين من السكر

ملعقة من الفانيليا

الحشو حسب رغبتك

طريقة التحضير:



نقوم بنخل الدقيق ونضعه في وعاء كبير، نقوم بخفق البيض والسكر معًا ثم نقوم بإضافة الدقيق والفانيليا بالتدريج ثم نقوم بإضافة الحليب، بإستخدام المضرب الكهربائي نقوم بإخفاق العجينة لمدة خمس دقائق على سرعة متوسطة حتى تصبح لينة ومرنة ثم نترك العجينة لمدة 20دقيقة، نقوم بتسخين المقلاة الخاصة بالكريب ونضع بها كمية قليلة من الزيت وفي منتصفها نضع العجينة ونحرك المقلاة حتى يأخد العجين من الداخل شكل دائري ثم نقوم بتقليبها على الوجة الأخر ليتغير لونها ونقوم بالتكرار مع باقي العجين، نقوم بحشو الكريب بالحشو المفضل لك ولعائلتك حسب رغباتك مثل العسل أو الشكولاتة السائلة أو المكسرات أو المربي والحلاوة أو الكاسترد وغيرهم حسب تفضيلك.



أرخص من بره.. أفضل طريقة لعمل الكريب الحلو بمكونات بسيطة وطريقة سهلة

