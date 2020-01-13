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راديو كتالونيا: برشلونة يطرد فالفيردي

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
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كشف راديو كتالونيا الإسباني عن موقف فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بعد نهاية اجتماع مجلس إدارة النادي في الساعات الجارية.


وكتب راديو كتالونيا في خبر عاجل منذ قليل: بارتوميو رئيس نادي برشلونة أبلغ فالفيردي بإقالته من الفريق بشكل رسمي في الساعات الجارية بعد نهاية الاجتماع.


واضاف الراديو: برشلونة عقد اجتماع طارئ اليوم بحضور كافة الأعضاء لبحث إقالة فالفيردي مع تعيين مدرب جديد للفريق لاستكمال باقي الموسم.


وتابع: مجلس إدارة نادي برشلونة يعمل حالياً على تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق حيث لا تزال العديد من الأسماء مقترحة على طاولة النادي للاختيار بينهم.

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