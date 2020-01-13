البابا تواضروس يدشن 3 مذابح وكنيستين في سوهاج

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته الرعوية إلى محافظة سوهاج، كنيستي الشهيد مارجرجس، والسيدة العذراء، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، وذلك عقب انتهاء تطوير الكنيستين بعد أن أحرقهما عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.





كما دشن قداسة البابا، ثلاثة مذابح بالكنيسة، الأولى للشهيد مارجرجس، حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، حيث شهدت صلوات التدشين مشاركة ١٦ من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا باخوم، أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها.



