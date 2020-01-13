Sefirin Kızı متابعة موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "الرابعة" عبر قناة star tv



حالة من الترقب من جميع عشاق الدراما التركية لمتابعة مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة الرابعة، وذلك بعد أن تم تأجيل عرض الحلقة الأسبوع الماضي، وذلك بسبب إحتفالات عيد الميلاد المجيد، لذلك نلاحظ حالة من الشوق والشغف لدى جميع متابعى هذا العمل الدرامي الناجح، ومن خلال هذا المقال سوف نسرد جميع التفاصيل الخاصة بمسلسل ابنة السفير من موعد عرض الحلقات وأيضا أحداث الحلقات والقناة الناقلة.



ما بين الحب والرومانسية تخرج العديد من قصص الحب التي تتناولها الدراما بمختلف البلدان، ولكن في مسلسل ابنة السفير يتناول قصة الحب من شكل مختلف، حيث تم مناقشة قصة حب ابنة السفير والمهندس الفقير بشكل مختلف ومميز.



مسلسل ابنة السفير التركي

تم إنطلاق أولى حلقات مسلسل ابنة السفير التركي منذ أسابيع قليلة، حيث يناقش المسلسل بعض القضايا الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى اللمسة الرومانسية التي يتناولها المسلسل من خلال قصة الحب بين الفتاة من الوسط الدبلوماسي وبين الشاب الذي يعمل بالهندس ويعد من الطبقة المتوسطة.



أبطال مسلسل ابنة السفير

يضم مسلسل ابنة السفير العديد من النجوم بتركيا ومنهم:-



نسليهان أتاغول

انجين أكيوريك

إليدا ألدر

دوغكان بولات

أوراز كايجلار أوغلو

مسلسل ابنة السفير الحلقة الرابعة

من المنتظر عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة الرابعة عبر قناة star tv يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت تركيا، جدير بالذكر أن هناك موقع قصة عشق والذي يقوم بعرض أحداث المسلسل مترجم للغة العربية.



تردد قناة star tv الناقلة لمسلسل ابنة السفير

أما بالنسبة للقناة الناقلة لمسلسل ابنة السفير فهي قناة star tv، حيث أنها الناقل الحصري الوحيد للمسلسل، لذلك نقدم لكم تردد القناة على القمر الصناعي ترك سات.



القمر: ترك سات



التردد: 12015



الإستقطاب: أفقي



معامل الترميز: 27500



Sefirin Kızı متابعة موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "الرابعة" عبر قناة star tv

