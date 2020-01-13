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شاهد.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:39 م
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ريم مصطفى
ريم مصطفى
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.

حيث ظهرت "مصطفى"، في الصورة بإطلالة أنيقة تستعرض أنوثتها، ووضعت ميكب هادى وبسيط، واعتمدت تسريحة الشعر الجذابة وتركته ينسدل على كتفيها.

وعلقت"مصطفي": الهدف ليس أن تعيش إلي الأبد، الهدف هو خلق شئ سيفعل" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات حيث وردت أخر التعليقات من الفنانة عبير منير:" حبيبة جميلة" .

مسلسل "شديد الخطورة"

شاركت ريم مصطفي، فى بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادى الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسنى شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير .

يذكر أن شاركت الفنانة ريم مصطفي فى بطولة فيلم" العنكبوت" وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، احمد السقا،منى ذكى، ويسرا اللوزى، وظافر عابدين، وريم مصطفي ،واخراج احمد نادر،وتأليف محمد ناير .
شاهد.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها
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