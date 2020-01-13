Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. خطوبة كريم على فريدة في مسلسل "الأخ الكبير"

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:27 م
Advertisements
الاخ الكبير
الاخ الكبير
رباب مصطفي
Advertisements
يشارك الفنان محمود حجازي جمهوره، صورة جديدة له برفقة الفنانة هاجر أحمد من مسلسله الجديد" الأخ الكبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .


وعلق "حجازي"علي الصورة:" كريم..فريدة محمود حجازى..هاجر أحمد.. الأخ الكبير" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات حيث ورد له أحد التعليقات:" يا تتصور مع أسما يا أما بلاش" .

مسلسل"الأخ الكبير":

شارك الفنان محمود حجازى، في بطولة مسلسل"الأخ الكبير" وشارك أيضاً عدد من نجوم الفن منهم، هاجر أحمد، دينا فؤاد، أشرف ذكى، راندا البحيري، محمد عز، محمد رجب، هبة مجدي، أحمد حلاوة، زينة منصور، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح، والذي يعرض علي قناة"cbc"من يوم السبت الي الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازى، مشاركته في بطولة مسلسل"اطمني" من بطولة يسرا اللوزي، أنوشكا، محمد علاء، أحمد حاتم، أحمد فؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان مسلسلات 2020 اخبار نانسي عجر، اخبار الفن، الزعيم عادل امام، مسلسل عادل امام الجديد

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

صحفي إسباني: وداع محزن لفالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

منذ 41 دقيقة

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شاب سوري يهدد نانسي عجرم وبناتها بالقتل (فيديو)

منذ ساعة

انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

راديو كتالونيا: برشلونة يطرد فالفيردي

منذ 43 دقيقة

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. كواليس مسلسل "شديد الخطورة" عبر" إنستجرام"

محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده على "إنستجرام"

شاهد.. محمد رجب يغازل جمهوره بأحدث صورة له عبر" إنستجرام"

راندا البحيري تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "الأخ الكبير"

"الشغل معاه متعة".. هكذا علقت راندا البحيري على صورتها مع محمد عز

محمود حجازي يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد"الأخ الكبير"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

04:16 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

04:38 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status