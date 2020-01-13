شاهد.. خطوبة كريم على فريدة في مسلسل "الأخ الكبير"

يشارك الفنان محمود حجازي جمهوره، صورة جديدة له برفقة الفنانة هاجر أحمد من مسلسله الجديد" الأخ الكبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .





وعلق "حجازي"علي الصورة:" كريم..فريدة محمود حجازى..هاجر أحمد.. الأخ الكبير" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات حيث ورد له أحد التعليقات:" يا تتصور مع أسما يا أما بلاش" .



مسلسل"الأخ الكبير":



شارك الفنان محمود حجازى، في بطولة مسلسل"الأخ الكبير" وشارك أيضاً عدد من نجوم الفن منهم، هاجر أحمد، دينا فؤاد، أشرف ذكى، راندا البحيري، محمد عز، محمد رجب، هبة مجدي، أحمد حلاوة، زينة منصور، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح، والذي يعرض علي قناة"cbc"من يوم السبت الي الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء .



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازى، مشاركته في بطولة مسلسل"اطمني" من بطولة يسرا اللوزي، أنوشكا، محمد علاء، أحمد حاتم، أحمد فؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحي .