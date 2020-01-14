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خطوات الإستعلام والسداد.. رابط فاتورة التليفون الأرضي يناير 2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:31 ص
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فاتورة التليفون
فاتورة التليفون
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ساعات قليلة ويتم صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير لأكثر من 10 مليون مشترك في الخط الأرضي، حيث من المقرر أن يتم فتح باب الاستعلام وسداد فاتورة التليفون لشهر يناير 2020 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من يناير عبر موقع المصرية للاتصالات وفي جميع "السنترالات" وفروع الشركة، وسنتناول معكم خطوات كشف قيمة فاتورة التليفون بالرقم من موقع المصرية للاتصالات وخطوات سداد الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني.

فترة سماح 30 يوم
ومن المقرر أنه يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي يناير 2020 بالتحديد يوم 15 من الشهر الجاري، ويتم منح العملاء فترة سماح مدتها 30 يوم، يتم خلالها سداد قيمة فاتورة التليفون من دون توقيع أي عقوبة أو أي غرامة مالية، وبعد يوم 15 فبراير يتم تطبيق غرامة تأخير على إجمالي قيمة فاتورة التليفون المنزلي، ونشير إلى أن فاتورة التليفون يتم إصدارها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاث شهور وهم (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر).

خطوات إصدار فاتورة التليفون يناير 2020
وفور أن يتم صدور فاتورة تليفون شهر يناير يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال إتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات.
الضغط الاستعلام عن الفواتير.
اختيار الاستعلام بالتليفون.
إدخال كود المحافظة التابع لها.
كتابة رقم التليفون.
الضغط على إظهار الفواتير.
ويمكنك الضغط على سداد في حالة رغبتك بدفع الفاتورة إلكترونيًا.
كما يمكنك سداد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري أو مصاري أو من خلال التوجه إلى أقرب "سنترال" أو من خلال منافذ تحصيل شركة "وي" في جميع المحافظات.
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