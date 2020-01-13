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أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:40 م
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أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب
أحمد رمضان متولي
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التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح  إسماعيل عبد الله بوفد من المسرحيين الجزائريين على رأسهم مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي، وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم ندوة "همزة وصل" حول المسرح الجزائري، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر، في الفترة 19-27 مارس المقبل.

 

كما تناول الأمين العام مع محافظ المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم محمد النواري، موضوع اتفاقية توثيق ذاكرة المهرجان.

 

وقدم النواري في هذه المناسبة درع المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم للأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله.

 

وحضر اللقاء الباحثة الجامعية دخيرة بوعتو.

 

فلسطين: تطوير مهرجان فلسطين للمسرح وإنشاء مركز الفنون الأدائية

 

كما التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح مدير الثقافة والفنون بوزارة الثقافة الفلسطينية رائد فارس والمنسق العام لمهرجان فلسطين للمسرح الوطني فتحي عبد الرحمن. ودار النقاش حول كيفية تطوير فعاليات مهرجان فلسطين للمسرح الوطني. كما تناول اللقاء موضوع إنشاء مركز للفنون الأدائية في فلسطين، ووضع خطة تتعلق بالمسرح المدرسي وتدريس مادة المسرح للناشئة في فلسطين.

 

وتم الاتفاق على وضع إطار لهذه المقترحات في سبيل تنفيذها.

 

العراق: تنظيم مهرجان العراق الوطني للمسرح

 

خلال اللقاء الذي جمع الأمين للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله مع نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ومدير دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية أحمد حسن موسى وكوكبة من المسرحيين العراقيين، تمت مناقشة فعاليات النسخة الأولى لمهرجان العراق الوطني للمسرح.

 

وتم الاتفاق على إعادة برمجة هذه الدورة في الفترة 21-27 مارس 2020. وقد عبّر النقيب عن رغبة وزارة الثقافة العراقية ومعها المسرحيون العراقيون في احتضان إحدى دورات مهرجان المسرح العربي المقبلة. وتم الاتفاق أيضا على تنظيم ورشة تكوينية لفائدة التقنيين العراقيين.

 

السفير المغربي: سأكون سفيرا للمسرحيين المغاربة لدى المسؤولين في الوزارات المعنية

 

استقبل السفير المغربي في الأردن خالد الناصري، وفد المسرحيين المغاربة المشاركين في الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرح العربي التي تقام في عمّان. وعبّر السفير في اللقاء عن اعتزازه بالحضور المميز للمسرح المغربي في المهرجان والمتمثل في مشاركة ثلاث فرق مسرحية وضيوف شرف وكذا حضور باحثين ونقاد وأكاديميين يقدمون أوراقهم الفكرية وتصوراتهم النقدية ورؤاهم الإبداعية.

 

وقال السفير إنه سيكون سفيرا للمسرحيين لدى المسؤولين في الوزارات المعنية بقطاع المسرح. وشهد اللقاء إلقاء كلمات من ممثلي الفرق المغربية المشاركة وعدد من المسرحيين، كالدكتور مولاي أحمد البدري ومحمد بهجاجي وحسن النفالي، الذين نطقوا بلسان حال كل المسرحيين الضيوف على الأردن، معبرين عن سعادتهم بالتفاتة السفير الرمزية من خلال حميمية  الاستقبال وحفاوة اللقاء، واهتمامه بنبض المسرح المغربي وتمثيله للثقافة المغربية في أبهى صورها الإبداعية وأرقى تجلياتها الفكرية.

أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
أمين عام الهيئة العربية للمسرح يلتقي السفراء العرب في عمان (صور)
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