carrufour | عروض كارفور مصر اليوم خصومات وتخفيضات على كل المنتجات تصل لـ72% وتنتهي غدا 14 يناير 2020

carrufour | عروض كارفور مصر اليوم خصومات وتخفيضات على كل المنتجات تصل لـ 72 % وتنتهي غدا 14 يناير 2020





إذا ذكر يناير ذكر كارفور لان يناير يعني كارفور مع اقوي واجدد العروض والخصومات بناير2020 واروع الهدايا بتخفيضات كبيرة واكبر العروض حيث تحتفل كارفور بعيد ميلادها السابع عشر علي التوالي وكما هي معودانا كل سنة في عيد ميلادها بمفاجآت مزهلة وغير متوقعة فهي تهدي الجميع هدايات عيد ميلادها السعيد حتي يسعد الجميع معها.





عروض كارفور اليوم 2020

أعطت كارفور فرصة التسوق عبر الأنترنت أون لاين عن طريق برنامج ماي كلوب فكل ما عليك هو تحميل التطبيق والدخول بسرعة للاستنفاده من العروض قبل انتهاء مدة العرض وهي في الرابع عشر من يناير الجاري حتي كانت بداية افتتاحه أول شهر يناير 2020 وأتاح فرصة توصيل المشتريات إلى البيت أي خدمة التوصيل المنزلي علي جميع المشتريات.





عروض عيد ميلاد كارفور

بتجميع النقاط تستطيع أن تشتري اكتر وتوفر أيضاً فكلما جمعت ألف نقطة يتم خصم قيمة المشتريات بمائة نقطة حيث تكون المائة نقطة هذه في محفظتك تستطيع شراء بها منتجات اخري وهكذا ساري الخصم علي النقاط بعد كل ألف نقطة عن طريق التطبيق المحمل علي الجوال لديك.



