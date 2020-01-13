مواعيد مباريات الجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي

انتهت بالأمس منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد فوزه الاخير على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.





وشهدت هذة الجولة بعض المفاجآت في النتائج، حيث سقط فريق ليستر سيتي في فخ الهزيمة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب الكينج باور.



