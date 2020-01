مواعيد مباريات الجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي

انتهت بالأمس منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد فوزه الاخير على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

وشهدت هذة الجولة بعض المفاجآت في النتائج، حيث سقط فريق ليستر سيتي في فخ الهزيمة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب الكينج باور.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج.





- يوم السبت 18 يناير

واتفورد vs توتنهام هوتسبير - في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.





بينما ستقام 6 مباريات في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم أيضاً، وتأتي هذة المباريات كالآتي :-

- أرسنال vs شيفيلد يونايتد.

برايتون vs استون فيلا.

مانشستر سيتي vs كريستال بالاس.

نوريتش سيتي vs بورنموث.

ساوثهامبتون vs ولفرهامبتون.

وست هام vs إيفرتون.

نيوكاسل يونايتد vs تشيلسي - في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





- يوم الأحد 19 يناير

بيرنلي vs ليستر سيتي - في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول vs مانشستر يونايتد - في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.