خلال اجتماع المجلس التنفيذي بدمياط.. المحافظ توجه بالتصدي للتعديات





كما أكدت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل عدد من المشرفين للمتابعة المباشرة على أعمال النظافة، أما بالنسبه لملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019، شددت محافظ دمياط على سرعة حصر كافة المخالفات والتى تتم من خلال اللجان المشكلة بكل مركز ومدينة والتيسير على المواطنين أثناء عملية تلقى الطلبات والعمل على تذليل كافة العقبات كما تابعت الموقف الحالي لترخيص مركبات التوكتوك وذلك بعد مد المهلة الخاصة بإصدار التراخيص لمدة ستة أشهر منذ صدور هذا القرار في ١٩ من شهر ديسمبر الماضي.



وفي سياق متصل تم خلال الجلسة إستعراض شامل لما تم تنفيذه في قطاعات النظافة والإزالات ورفع كفاءة الطرق بكل مركز ومدينة خلال الفترة الماضية وكذلك تنفيذ التكليف الرئاسى الخاص بدهان واجهات المبانى ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات بالإضافة إلى عدد الحالات التى تقدمت لتقنين أوضاعها، وتعليقًا على هذا العرض، وأكدت المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله وتوصيل الغاز بفارسكور وكذلك البدء في أعمال تمهيد الطرق وتجريفها بالامتداد العمراني كما شددت على تمهيد الشوارع وشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع القرى.



وفي ختام الجلسة، تم الإحاطة علمًا بعدد من المذكرات والتقارير منها البيان الخاص بالكميات المطلوب توريدها من القمامة بالمراكز والمدن الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة وكذلك الموافقة على الكردون المقترح لمدينة كفر البطيخ والذى تم عرضه أيضًا على لجنة التقسيم الإداري.

عُقدت اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذي برئاسة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بالمحافظة.استهلت المحافظ جلسة المجلس بإصدار حزمة من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى تضمنت ضرورة التصدي لكافة التعديات والمخالفات وإزالتها فورًا في المهد، وكذلك الالتزام بتوريد كميات وأطنان القمامة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور والإسراع في تنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأيضًا إتمام أعمال رفع كفاءة الطرق وتمهيد الشوارع لتيسير حركة المارة مشددة على تحرير محاضر فورية لأى جهة تقوم بتنفيذ أعمال حفر بالشوارع بدون أخذ ترخيص.