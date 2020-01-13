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8 مرشحين ينافسون على مقعد مركز ملوي في الانتخابات التكميلية

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة 77 الأول منازعات الأفراد والعقود"، أمس الأحد بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بقبول الدعوي رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من "علي أحمد فرغلي"، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب أحمد فرغلي الراحل عن نفس الدائرة، ودخل علي شرموخ السباق على مقعد المركز ضمن ٧ مرشحين آخرين على ذات المقعد.

وكذلك علي أحمد فرغلي والشهير بـ "علي شرموخ"، وحصل على الرمز الانتخابي الكتاب، ظل طيلة فترة مرض والده النائب أحمد شرموخ يسعى في قضاء حوائج أهالي الدائرة على القدر المستطاع حرصًا منه بتعويض غياب والده بسبب فترة مرضة، وذاع صيته فى تلك الفترة بين العديد من قرى المركز.

وتقدم عبد الله محمد خليفة بالمعاش ابن قرية المحرص بأوراقه، وحصل على رمز "الحصان"، وبدأ المرشح يعلن عن رؤية في خلال الفترة القادمة وأهمها: انتداب أطباء من مستشفى ملوي كأطباء زائرين، وتعيين المزيد من الخريجين لسد العجز الموجود في قطاع التعليم، وعودة الكتاتيب في المساجد وفرض سيطرة أمنية أكبر داخل مدارس التعليم الثانوي الفني والعام.

وعلى جانب آخر، تقدم "زاهر ناجح" والشهير بزهجر دياب، للترشح على ذات المقعد، والحاصل على رمز "البندقية"، ابن قرية دير أبو حنس، معتمدًا كل الاعتماد على الكتله التصويتة الكامن داخل قرية دير أبو حنس والقرى المجاورة لها.
 
وقد أعلن مؤخرًا المحامي محمد عبدالحكيم أبو زيد وشهرته صابر عبد الحكيم الرجل، نقيب المحامين بالمنيا سابقًا، عن عزمه في خوض تلك الانتخابات التكميلية، مدعمًا من قبل حزب مستقبل وطن حاصلا على رمز «القلم» معتمدًا على رصيده الكبير لدى جموع المحامين في مركز ملوي، ورصيده الخدمي طول الفترة الماضية.

صلاح إسماعيل على مطر إبن قرية تونا الجبل، تلك القرية التي تمتلك كتلة تصويتيه عالية والذي يشغل منصب كبير محرري ومعدي البرامج بدرجة مدير عام بقناه الصعيد، حصل مطر على رمز الديك، اعتمد مطر على القبلية والعصبية التي تجمع بينه وبين عائلات كبرى داخل قرية تونا الجبل والقرى المحيطة له.


كما حصل المرشح أحمد جمال أحمد موسى، الذي يعمل محامي لخوضة الانتخابات التكميلية حاصلا على رمز السكين، وهو نموذج شبابي يشهد له الجميع بحسن خلقه وكما حصل المرشح الشاب أسامة عبد الشكور على رمز الشاكوش، وشنودة بولس جاء السيد بباوي صاحب شركة مقاولات، حصل ذالك المرشح على رمز غزال.

المتراجعون

وجدير بالذكر انسحب كلا من النائب السابق هيلا سلاسي عن نيته في الترشح بعدما أعلن على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك بترشحة في الانتخابات التكميلية، كما تراجع محمد حامد محمود الكاشف، والشهير بـ «حمادة العمدة» ابن قرية تندة، بعدما أعلن نقيب المحامين سابقا صابر عبد الحكيم ابن ذات القرية عن ترشحة لتلك الانتخابات التكميلية.

مدة المجلس الحالي

ويجدر بالإشارة أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن في بيان صادرا من المجلس أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

في حاله الإعادة

وحالة الإعادة في الانتخابات التكميلية تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول.

250 يوم فقط

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل، ويدل ذلك أن الفترة التي سيقضيها الفائز في تلك الانتخابات 250 يومًا فقط.
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