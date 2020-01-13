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تدريبات برشلونة تكشف عن مصير فالفيردي مع برشلونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:28 م
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فالفيردي
فالفيردي
أحمد عصام
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اقترب ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة من الرحيل عن تدريب البارسا في الفترة المقبلة، وذلك بعد خسارة مباراة أتليتكو مدريد الماضية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأعلن ‏البارسا أن تدريب الفريق غدا سيكون على مرتين صباحا ومساءا وهذا لا يحدث إلا في الفترات الاعدادية للموسم الجديد أو خلال فترة التوقف الدولي وتوقف المباريات، وأيضا مع قدوم مدرب جديد بمنتصف الموسم.

حيث أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن الفترة الصباحية ستكون هي الوداعية لارنستو فالفيردي مع الفريق، وان المران المسائي سيكون مع المدرب الجديد للبارسا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي برشلونة قد اجتمع منذ قليل في مقر النادي، وذلك بعد انتهاء اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مع فالفيردي في المدينة الرياضية.

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