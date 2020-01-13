الملك سلمان بن عبدالعزيز يغادر سلطنة عُمان

غادر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الإثنين، سلطنة عُمان، بعد تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ووصل الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى سلطنة عُمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.





ولدى وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز مطار مسقط الدولي، كان في استقباله مستشار جلالة السلطان السيد شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.





وكان في استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.





وكان ديوان البلاط السلطاني العماني، قد أعلن فجر يوم السبت الماضي، وفاة السلطان قابوس بن سعيد.





ويُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.