عاجل.. بارتوميو يخبر فالفيردي بالقرار النهائي بشأن رحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أبلغ أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، بقرار مجلس الأدارة الكتالونية، بشأن بقاءه أو رحيله.





وقال راديو "كتالونيا"، أن بارتوميو رئيس برشلونة أبلغ فالفيردي بأنهم سيتاوصلوا مع وكيله أعماله لتوقيع مخالصة إقالته وانهاء تعاقد مع البلوجرانا.



