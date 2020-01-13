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عاجل.. بارتوميو يخبر فالفيردي بالقرار النهائي بشأن رحيله

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:22 م
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فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أبلغ أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، بقرار مجلس الأدارة الكتالونية، بشأن بقاءه أو رحيله.


وقال راديو "كتالونيا"، أن بارتوميو رئيس برشلونة أبلغ فالفيردي بأنهم سيتاوصلوا مع وكيله أعماله لتوقيع مخالصة إقالته وانهاء تعاقد مع البلوجرانا.


جدير بالذكر أن برشلونة لم يقدم على إقالة مدربه في منتصف الموسم منذ 17 عاماً، علما بأن الفريق يتقاسم صدارة "الليغا" مع ريال مدريد وحسم دور المجموعات بدوري الأبطال في الصدارة.
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الكلمات المفتاحية

فالفيردي برشلونة بارتوميو أرنستو فالفيردي

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