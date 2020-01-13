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جامعة الفيوم تشرف على تنفيذ عمارات سكن مصر والإسكان المتميز

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عقد مركز بحوث واستشارات التنمية اجتماعه اليوم الاثنين.

بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم والدكتور نبيل عوض الله مدير المركز، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم والاستاذة سوزان عبدالقادر مدير عام قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الإجتماع ناقش أنشطة المركز والتي تضمنت أعمال الإشراف على التنفيذ لعمارات نموذج سكن مصر،وأيضًا نموذج إسكان متميز ذو طابع حديث بالإضافة لمشروع الإسكان الإجتماعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة.

كما تمت مناقشة بعض مشروعات الجامعة والتي تشمل أعمال المرافق بجامعة الفيوم الجديدة وامتداد المركز التدريبي للجامعة على بحيرة قارون.

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