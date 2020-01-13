الإعدام شنقًا لـ 3 متهمين بالقتل في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 3 أشخاص بالإعدام شنقًا فيما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالمؤبد بتهمة قتل مواطن وإصابة شقيقه بطلق ناري في مشاجرة بمنيا القمح.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم ومحمد ماهر رشاد وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.



وتعود أحداث القضية رقم 59417 لسنة 2018 جنايات منيا القمح حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بضبط كل من "عبده ح ح " ووائل ح" و"أحمد م ج" '" محمود ح ح "و" أحمد ح " بتهمة قتل مواطن وإصابة شقيقه في مشاجرة بينهم بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.



وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.