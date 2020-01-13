Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإعدام شنقًا لـ 3 متهمين بالقتل في الشرقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:22 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 3 أشخاص بالإعدام شنقًا فيما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالمؤبد بتهمة قتل مواطن وإصابة شقيقه بطلق ناري في مشاجرة بمنيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم ومحمد ماهر رشاد وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 59417 لسنة 2018 جنايات منيا القمح حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بضبط كل من "عبده ح ح " ووائل ح" و"أحمد م ج" '" محمود ح ح "و" أحمد ح " بتهمة قتل مواطن وإصابة شقيقه في مشاجرة بينهم بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.

وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مشاجرة اعدام اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ ساعة

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

منذ ساعة و نصف

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقًا لعامل والمؤبد لـ 5 لقتلهم جارهم وإصابة زوجته بالشرقية

قتل جده بمساعدة والده.. السجن 15 سنة لشاب بالشرقية

الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها بالشرقية

السجن 5 سنوات لـ 7 أشخاص قتلوا شابا وأصابوا شقيقه في مشاجرة بالشرقية

إعدام عاطلين قتلا سائق "توك توك" لسرقته بالشرقية

الإعدام شنقا لشخصين قتلا مواطنا بسبب خلافات في الشرقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:16 م

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

04:38 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

03:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status