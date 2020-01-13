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محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 65 مواطنًا خلال اللقاء الإسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاوهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم، بحضور وكلاء وزارات القوى العاملة والصحة والتموين، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ومجالس المدن، والتفتيش المالي والإداري، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إنه خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة نسبة الـ 5 % خلال التقديم بالمسابقات الخاصة بالتعيين، مشددًا على تشجيع الشباب على إقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، موجهًا مسئول إدارة التنمية بديوان عام المحافظة بدراسة حالة شابين وتوفير قروض لتنفيذ مشروعات تعينهما على ظروف الحياة.

وأضاف أن المحافظ وجه مسئولى مجالس المدن بترخيص 10 أكشاك لعدد من المواطنين موزعة على مستوى مراكز المحافظة، مضيفًا أن المحافظ وجه وكيل وزارة الصحة بفحص شكوى مواطن من ترخيص صيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى مخالفة، كما وجه المحافظ بتوفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالاضافة إلى توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءت صرف معاش تكافل وكرامة، وتوفير المعاشات والمساعدات المالية لعدد من الحالات المستحقة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

كما وجه محافظ الفيوم مسئول التربية والتعليم بإنهاء إجراءات النقل لطالب من مدرسة الإصلاح الرسمية بالبرنس إلى مدرسة دفنو الرسمية للغات بمركز إطسا، مراعاة لظروفه الخاصة، بالإضافة إلى فحص شكاوى عدد من المدرسات الخاصة بطلب النقل أو الندب تبعًا لحاجة الإدارات التعليمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ كلف مدير عام التفتيش المالي والإداري بفحص عدد من المشكلات، ومنها شكوى مواطن يتضرر من حق الانتفاع لقطعة أرض ورثها عن والده ومقام عليها مخبز، وآخر يتضرر من إزالة المنزل الخاص به بمركز طامية رغم حصوله على التراخيص.

محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الفيوم تكافل وكرامة اخبار

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