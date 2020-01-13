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انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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رحب حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية من الموسم، في ظل مشاركته بالمباريات الأخيرة بشكل مستمر.

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه يرحب بتجديد عقده مع الزمالك دون أي شروط مالية او شروط بخصوص مدة وتفاصيل العقد، في إشارة إلى اعتبار نفسه تحت أمر نادي الزمالك.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي.

يذكر ان إمام شارك في مباريات الزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.
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