مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد أبها KSA

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأثنين الموافق 13 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري، والأهلي ضد أبها في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة 13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"

بارما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

الأهلي ضد أبها، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.



