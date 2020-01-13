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إف سي مصر يزاحم سموحة والجونة على ضم مصطفى شوبير

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل مسئولو نادي إف سي مصر، في مفاوضات قوية مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت مفاوضات إف سي مصر مع مصطفى شوبير، كونه حارس شاب ومميز ونال إشادة جميع مدربي الحراس في القلعة الحمراء منذ تواجده بالفريق الأول، وأيضا ليكون ضمن تدعيمات إف سي مصر بعد إصابة سعيد فتحي حارس الفريق بقطع في وتر أكيلس.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي، فكرة رحيل الحارس الشاب عن صفوفه في الوقت الحالي.

ويتمسك الأهلي حامل لقب الدوري المصري، باستمرار مصطفى شوبير، رغم محاولات فريق إف سي مصر.

وكان مصطفى شوبير قد تلقى عروضا مميزة من الدوري المصري في مقدمتها عرضي سموحة والجونة.
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