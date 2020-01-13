محافظ الفيوم يستقبل وفد الأندية الروتارية لبحث تطوير المدارس

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد الأندية الروتارية، لبحث آليات التعاون المشترك في تطوير المدارس، وفتح فصول لمحو الأمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الطبية والمجتمعية.



ضم وفد الأندية الروتارية كلًا من الدكتور شريف والي محافظ روتارى مصر، والدكتورة ميان رسلان رئيس المؤسسة الروتارية، والدكتور نبيل سمعان رئيس نادي روتاري الفيوم، والمهندس هشام المغربي رئيس نادي هليوبوليس سبورتنج، وعدد من أعضاء الأندية الروتارية.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الأنشطة الخدمية التى تنفذها الأندية الروتارية على أرض محافظة الفيوم، مثل المساهمة فى تطوير 27 مدرسة، وفتح فصول لمحو الأمية، والمشاركة فى عدد من الأنشطة الطبية مثل تنظيم قوافل طبية وإجراء 67 عملية مياه بيضاء لغير القادرين، فضلًا عن توزيع مساعدات عينية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتسقيف وإعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق.



وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بأعضاء الأندية الروتارية، وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى التعاون المثمر والبنّاء مع منظمات المجتمع المدنى للنهوض بالقطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا أن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان على رأس اهتمامات القيادة السياسية.



