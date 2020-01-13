زعيم مالطا الجديد يعد بالحفاظ على تعزيز سيادة القانون









وعد زعيم مالطا الجديد روبرت أبيلا بتعزيز سيادة القانون، وقال: إن البلاد ستظهر قوة بعد الأحداث الأخيرة، في خطاب يوم الأحد الماضي، قبل يوم من الموعد المقرر لخلافة جوزيف مسقط كرئيس للوزراء،وفقًا لوكالة أنباء"روينرز" العالمية.وتنحت مسقط عقب التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا؛ حيث انتخب حزب العمل الحاكم ابيلا كزعيم جديد للحزب في اقتراع يوم السبت الماضي، وسيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء اليوم الاثنين.وإعتبرت مسقط ليس متورطًا بشكل مباشر في قضية القتل، لكنها أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد شهادة أدلى بها وسيط اعترف في مؤامرة القتل التي ربطت أشخاصًا في الدائرة الداخلية في مسقط بمحاولات لتستر مزعوم.كما قال أبيلا لمئات من مؤيديه المبتهجين في حفل أقيم في جناح رياضي مزدحم، إن مالطة لم تمر بأي مأساة، لكنها تمر بوقت حساس ستظهر منه أقوى.ووعد بعدم السماح للأخطاء بتكرار نفسها دون الخوض في التفاصيل، وقال: إننا سنواصل تعزيز حكم القانون والحكم الرشيد.ونفت مسقط ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بقضية القتل، لكنه اعترف بأنه كان من الممكن أن يتعامل مع آثار الحادث بشكل أفضل.وتم إنتخاب أبيلا، 42 عامًا، وهو محامي متخصص في قانون العمل والقانون الصناعي، قادمة سياسية جديدة، لأول مرة في برلمان مالطا في عام 2017، وعينته مسقط مستشارًا، مما مكنه من حضور اجتماعات مجلس الوزراء.وقال أبيلا، إن حزب العمل سيظل حزبًا مفتوحًا للجميع، لتكافؤ الفرص، وسنواصل العمل مع الاستمرارية والاستقرار، وسنحافظ على الصيغة التي منحتنا انتصارات انتخابية ونمو اقتصادي، مع تغيير ما يجب تغييره.كما قال، إن أولويته ستكون العدالة الاجتماعية، وإن الجميع يجب أن يستفيدوا من اقتصاد مالطا المتنامي وحث مجتمع الأعمال على إقامة شراكة مع الحكومة مع عدم تجاهل الموظفين.