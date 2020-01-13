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عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حسام غالي مباراتين

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالأتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادى الجونة، عقب مباراة الفريق أمام أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار اللجنة بعد ما ورد فى تقريري الحكم ومراقب مباراة الجونة وأسوان، بإيقاف حسام غالي مدير الكرة مباراتان لما بدر منه فى حق الحكم.

وكانت نتيجة اللقاء انتهت بالتعاقد الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت المباراة ضربتين جزاء، سجل لأسوان محمد الصباجي وسجل لفريق الجونة أحمد حمدي.

ويذكر أن الجونة فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة بينما أسوان فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
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