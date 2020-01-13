عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حسام غالي مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالأتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادى الجونة، عقب مباراة الفريق أمام أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.