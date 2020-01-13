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نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أجرت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة مشروعات هيئة الأبنية التعليمية المتعثرة بمدينتي القناطر الخيرية وشبين القناطر لدفع الأعمـال بهـا ومعرفة أسباب تأخير التسليم والموعد النهائي لنهو الأعمال والاستلام.

جاءت الجولة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور رؤساء مدينتي القناطر الخيرية وشبين القناطر ومدير التعليم الفني بالمديرية والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ومهندسين الأبنية التعليمية المسئولين على تلك المشاريع.

تضمنت الجولة مدرسة القناطر الثانوية بنات والتى لم تصل نسبة الاعمال الى 50% علي الرغم من مرور موعد التسليم المقرر وتعهد المقاول بانجاز المبني وتسليمة في منتصف شهر ابريل القادم على الاكثر ومدرسة الشهيد عبد الله محمد بكفر شهاب حيث تأخر المقاول المنفذ عن اعمال الدهانات الاخيرة والسباكة مما ادى الى تأخر التسليم فى الموعد المحدد وتعهد المقاول علي تسليم المبنى منتصف شهر فبراير بعد انهاء جميع الاعمال قبل هذا التاريخ، ومدرسة منية شبين الابتدائية تخطت الأعمال نسبة 60% وتعهد المقاول بتسليم المبني فى اول شهر ابريل.

وشددت "ريـان" في نهاية الجولة على المسئولين بضرورة متابعة المشروعات المنفذة داخل المحافظة ورفع تقارير بنسب التنفيذ والمشروعات المتعثرة واسباب التعثر للعمل على إنهائها في أسرع فرصة.
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
نائب محافظ القليوبية: حصر المشروعات المتعثرة (صور)
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