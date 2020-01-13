Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكومة النيجر تعلن تعيين قائدا جديدا للجيش

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت حكومة النيجر، تعيين قائدا جديدا للجيش بعد اثنين من أدمى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد منذ سنوات.

وقاد أحمد محمد الجيش خلال أكثر من عامين وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في هجمات الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة والتي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار على قاعدة للجيش في منطقة نائية الخميس أودى بحياة 89 جنديا على الأقل. 


ووقع الهجوم بعد مرور أقل من شهر على هجوم آخر على موقع أودى بحياة 71 جنديا، وأثار تساؤلات عن قدرة النيجر على احتواء انتشار الجماعات الإرهابية عبر حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو. 

وأعلنت الحكومة بعد اجتماع لها أن الميجر جنرال ساليفو مودي عُين خلفا لمحمد اليوم الإثنين. 

وقالت النيجر إنها ستشن هجوما جديدا على الإرهابيين لكن الحملات العسكرية السابقة فشلت في الحد من العنف على الرغم من وجود قوات فرنسية وقوات أمريكية. 

وأكدت السلطات في النيجر، الأحد، أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر شينيجودار، غربي البلاد، الخميس الماضي، ارتفع إلى 89 جنديا.

وأوضح عبدالرحمن زكريا، المتحدث باسم الحكومة، في بيان: "بعد التمشيط، باتت الحصيلة على النحو الآتي، 89 قتيلا في صفوفنا و77 قتيلا في صفوف العدو".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية. 

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قائد حكومة جديد تعيين النيجر الجيش 89 قتيل

أخبار تهمك

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ أقل من ساعة

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء: 32 عملية إرهابية استهدفت 11 دولة أوقعت 407 ما بين قتيل ومصاب

تعيين "فاكون" قائد للقوة الفرنسية لحفظ السلام بالساحل الأفريقي

مالي تعلن مقتل 25 جنديا و15 جهاديا بمعارك عنيفة وسط البلاد

"داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي على معسكر للجيش النيجيري

ماكرون: مقتل 33 إرهابيا في عملية "برخان" الفرنسية في مالي

النيجر: مقتل 14 جندي في هجوم إرهابي على منطقة تيلابيري

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:16 م

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

04:38 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

03:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status