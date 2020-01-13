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إصابة سائق «توك توك» بطلق ناري في قنا

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:55 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب سائق توك توك، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بطلق ناري، أثناء محاولته الهروب من لصوص حاولوا سرقة مركبته.

البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة «محمد عبد الناصر عبد الموجود»، 20 عاما، سائق، ومقيم الشرافنة، بطلق خرطوش، مصاب بجروح متعددة أثناء محاولته الهروب من لصوص حاولوا سرقة مركبته.

كشفت تحريات رجال المباحث، أنه أثناء توصيل المجني عليه لأحد الأشخاص، لمنطقة المساكن المجاورة لمدرسة الزراعة، بمدينة فرشوط، حاول 3 أشخاص مجهولين استيقافه للاستيلاء على التوك توك، وأثناء محاولته الهروب أطلق عليه أحدهم النيران ما أسفر عن إصابته.

تم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
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