تفاصيل فعاليات وإصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020



وينظم الأزهر ندوة بعنوان "مفهوم التغريب واثره على الثقافة العربية والاسلامية" يناقشها كلًا من السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية.



وتلقي بسنت نور الدين، ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ندوة بعنوان: (أثر وسائل التواصل الإجتماعي على الفرد والمجتمع).



الشعراوي شخصية العام

ويقدم الأزهر الشريف إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، شخصية العام بسبب جهوده الكبيرة في تفسير القرآن الكريم بأسلوب جذب الجميع حوله شرقا وغربًا، حيث رسم الأزهر صورة إمام الدعاة على جناحه داخل المعرض.



العلاقة بين المسلمين والمسيحين

"المشتركات الدينية والإنسانية بين الإسلام والمسيحية"، كتاب يقدمه الأزهرفي المعرض بقلم محمد عبد العاطي عباس، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية يؤكد فيه على أهمية العلاقة بين المسلمين والمسيحين في العصور المختلفة بديا من العصر النبوي ثم إلى العصر العباسي وكيف عاش أصحاب الديانات المختلفة مع بعضهم البعض في حب وسلام وكرامة وإنسانية ومحبة وتسامح وعدل ومساواة.



الأزهر يحارب الإشاعات

"الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، كتاب يقدمه الأزهر بقلم فضيلة الإمام الأكبر أحمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية يقدمه الأزهر فيعرض فكره ودوره منذ سنوات في كيفية مواجهة الإشاعات، وأثر ذلك على المجتمع والوطن.



علماء الأزهر وتجديد الخطاب الديني

كتاب "مقالاتٌ في التجديد"، بقلم عدد من كبار علماء الأزهر يناقش تباين الأفهام حول فهم التجديد، ضبط مصطلح التجديد، ميدان التجديد وشروطه وسمات أهله، خطورة الجمود، والحاجة إلى التجديد.



ويتضمن الكتاب عشرة مباحث، بأقلام عدد من كبار العلماء: الأول: طليعة الكتاب، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الثاني: التراث بين التجديد والتبديد، لمحمود حمدي زقزوق، الثالث: التراث بين التجديد والتقليد والتبديد، لعبد الفتاح عبد الله بركة، الرابع: التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، لطه جابر العلواني، الخامس: التجديد في ضوء السنة النبوية والفكر الإسلامي، لأحمد معبد عبد الكريم.





السادس: في الاجتهاد والتجديد: مفاهيم وآليات- ورقة مبدئية ونقاط للتفكير، لمحمد كمال الدين إمام، السابع: التجديد في الفقه الإسلامي، لمحمد رأفت عثمان، الثامن: الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، لإسماعيل الدفتار، التاسع: تحديد المفاهيم ودوره في تجديد الخطاب الديني، لعبد الفتاح العواري، العاشر: تآزر الخطابين الديني والعلمي للتعريف بالإسلام والدفاع عنه، لأحمد فؤاد باشا.

يشارك الأزهر الشريف في معرض الكتاب هذا العام 2020 في دورته الـ51، يوم الأربعاء 22 يناير، بعدد من الفاعليات والندوات المختلفة من كبار العلماء والشخصيات العامة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى العديد من الإصدارات المطبوعة وتقديم العروض المسرحية والأمسيات الشعرية وعروض للأطفال على مساحة نحو 1000 متر.ويلقي الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبارالعلماء بالأزهر الشريف، ندوة بعنوان: التراث الإسلامي وقضايا الواقع، قاعة ٤ -أرض المعارض الدولية- التجمع الخامس.