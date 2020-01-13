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ضبط دراجتين مسروقتين بحوزة 3 مسجلين خطر في قنا

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:47 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكمين الشعانية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم سلاح أبيض، ودراجتين بخاريتين، ومبلغ بسرقتهما.

البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط «مبارك. ع. ع»، 19 عاما، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته سلاح أبيض، و«محمود. ح. ي»، 26، بحوزته دراجة بخارية. مبلغ بسرقتها، و«صدام. ج. ع»، 29 عاما، بحوزته «توك توك» مبلغ بسرقته.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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